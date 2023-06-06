В Госдуме заявили, что СМС-оповещение о мобилизации – это лишь уведомление, а не сама повестка

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во вторник, 6 июня, заявил, что рассылка уведомлений о повестках о мобилизации посредством СМС готовится для удобства граждан и будет являться всего лишь оповещением. Если кто-то не получит такое СМС, санкций никаких применено не будет, – сообщает телеканал РБК.

В эфире телеканала Картаполов заявил: «Точное содержание сообщения пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах», добавил депутат. При этом, если человек не получил СМС, санкций к нему применено не будет. СМС – это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована».

Также депутат рассказал о том, что российское правительство над безопасностью СМС-оповещения о мобилизации граждан, чтобы не допустить рассылки фейковых уведомлений.

«Правительство работает над тем, как защитить повестки, и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал – он получил настоящую СМС, или эта СМС фейковая», – сказал Андрей Картаполов.

Напомним, что накануне минобороны России выступило с инициативой проекта постановления о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации. В новом законе, в том числе, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.

Москва, Иван Бабурин

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