МИД Израиля выразил сочувствие украинцам и не упомянул пострадавших от теракта на Каховской ГЭС россиян

Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят во вторник, 6 июня, осудил «преднамеренное нанесение ударов» по Каховской ГЭС и выразил сочувствие украинцам, не упомянул также пострадавшим от теракта россиян, – сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

В своем микроблоге в Twitter Хаят написал: «Израиль потрясен огромным ущербом, нанесенным Каховской плотине. Тысячи ни в чем не повинных гражданских лиц находятся в опасности из-за этого ужасного разрушения. Такое преднамеренное нанесение ударов по жизненно важной инфраструктуре и людям должно быть решительно осуждено всем международным сообществом. Наши мысли и молитвы с украинским народом в этот трудный час».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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