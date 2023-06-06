Небензя обвинил Киев в «немыслимом преступлении»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 июня, заявил, что киевский режим пошел на немыслимое преступление, подорвав дамбу Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление – подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Затоплены оказались населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра».

«Организация Объединенных Наций в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как в случае с украинской провокацией в Буче и подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Россия поднимет вопрос о проведении расследования по Каховской ГЭС на заседании Совета Безопасности ООН во вторник. Россия ранее запрашивала проведение расследования по линии ООН провокации в Буче и подрыва газопроводов, но этого не произошло. Это не должно повториться в этот раз. Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и «Северным потоком», – заявил российский постпред.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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