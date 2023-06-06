Россия призвала генсека ООН осудить террористические действия киевского режима

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 июня, призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить террористические действия украинских властей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Василий Небензя сказал: «Вызывает глубокое недоумение, что секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. В то же время руководство секретариата не стесняется тиражировать политизированные выводы о том, что якобы все подобные преступления – следствие действий России на Украине. Это недопустимое отклонение от принципа объективности и беспристрастности, предписанного руководству секретариата ООН статьей 100 Устава ООН».

«Призываем генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС», – подчеркнул российский постпред.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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