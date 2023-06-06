Небензя заподозрил киевский режим и Запад в заболевании шизофренией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 июня, заявил, что от обвинений России со стороны Запада и Киева в «самообстрелах» ЗАЭС, а также в «самоподрывах» «Северных потоков» и Каховской ГЭС веет шизофренией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский представитель в ООН сказал: «Россия фиксирует начало кампании по дезинформации о событиях на Каховской ГЭС. Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию, слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале заявления о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала Россия».

«Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает России самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв «Северного потока». От таких выводов веет шизофренией. Может быть, даже не латентной», – отметил российский Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»