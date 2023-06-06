Китай обеспокоен возможными проблемами на Запорожской АЭС из-за теракта на Каховской ГЭС

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 июня, заявил, что Пекин обеспокоен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и возможными последствиями для Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат заявил: «Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения Запорожской АЭС. …В будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. В случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. КНР призывает не допускать ядерной эскалации в связи с появившейся угрозой функционированию Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также соблюдать международное гуманитарное право и прилагать все усилия для защиты людей и гражданской инфраструктуры».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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