Российские стратегические ракетоносцы вместе с китайскими бомбардировщиками восемь часов патрулировали Азиатско-Тихоокеанский регион

Минобороны России в среду 7 июня, сообщило, что сегодня ВКС России и ВВС Народной-освободительной армии Китая в течение восьми часов провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В сообщении российского оборонного ведомства, в частности, говорится: «Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая. В ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китайской Народной Республике».

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершению совместного воздушного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования. Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран», сообщили в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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