Лукашенко помиловал, осужденную за «возбуждение социальной вражды и розни» российскую гражданку Софью Сапега

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 6 июня, подписал указ о помиловании гражданки России Софьи Сапега, отбывавшей наказание по обвинению в семи статьях УК Белоруссии, – сообщает в среду, 7 июня, белорусское агентство Белта.

Согласно сообщению агентства, помилованную Софью Сапега сегодня, 7 июня, из исправительной колонии в Гомеле передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко

Кожемяко, обращаясь к помилованной Сапеге, сказал: «По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение».

В ответ освобожденная поблагодарила Лукашенко «за возможность, которую он мне предоставил, за подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло»

Софья Сапега была администратором экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси» и была осуждена на шесть лет общего режима судом города Гродно в мае 2022 года за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия», а также за «незаконный сбор и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших».

Минск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»