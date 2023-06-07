Столтенберг: Если Украина не победит, нет смысла обсуждать ее членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Брюсселе в среду, 7 июня, заявил, что обсуждать членство Украины в альянсе в принципе не будет смысла, если она не победит, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Самое важное сегодня – это обеспечить, чтобы Путин не выиграл, и чтобы Украина сохранилась, как суверенное государство. В случае, если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство в альянсе вообще. Нам (НАТО, – прим.ред.) в этой ситуации в настоящее время необходимо демонстрировать единство в поддержке Украины».

«Украине было передано достаточно вооружения для наступления», – добавил генсек блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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