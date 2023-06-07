Путин поручил МЧС оказать помощь людям в зоне затоплений в Херсонской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 июня, заявил, что Владимир Путин поручил главе МЧС организовать в зоне затопления Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий диверсии киевского режима на Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Песков сказал следующее: «Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия».

В свою очередь глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата ведомства для оказания помощи населению в зоне затопления.

В сообщении, распространенном пресс-службой МЧС РФ, говорится: «В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению».

Москва, Иван Бабурин

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