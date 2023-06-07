Ким Чен Ын объявил суицид «предательством ценностей социализма»

Председатель Государственного совета КНДР, генеральным секретарь ЦК Трудовой партии, Ким Чен Ын объявил самоубийство «предательством страны и ценностей социализма», и приказал принять меры по борьбе с этим явлением, – сообщает в среду, 7 июня, Radio Free Asia.

Согласно сообщению радиостанции, лидер КНДР сделал такое заявление, в связи с тем, что «разведслужбы Южной Кореи, в 2023 году зафиксировали рост количества случаев суицида в стране на 40% на фоне голода и крайне тяжелого экономического положения».

Пхеньян, Иван Бабурин

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