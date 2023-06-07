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Среда, 7 июня 2023, 20:54 мск

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Германия передаст Украине вездеходы, беспилотники, сухпайки и другую помощь

Правительство ФРГ в среду, 7 июня, объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли вездеходы, беспилотники, сухпайки и другое, – сообщают СМИ.

В списке помощи киевскому режиму, опубликованном на сайте правительства Германии значатся: восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 шведского производства; две тысячи боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard; 14 беспилотников VECTOR; 16 единиц автотехники; три антидроновые системы, два грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом, а также 11 тысяч сухпайков.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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