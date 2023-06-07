Пентагон использует для себя боевые действия на Украине, как учебное пособие

Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла в среду, 7 июня, заявил, что Пентагон анализирует и извлекает для себя уроки из боевых действий на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию мероприятия в соцсетях.

Отвечая на вопрос, какие именно уроки американские военные уже извлекли, наблюдая за боевыми действиями в Украине, американский генерал сказал: «Первое – важность логистики и, я бы сказал, важность информации. То, какое значение информация имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере ее продолжения. Второе – превосходство в воздухе. Ни у одной из сторон первоначально не было превосходства в воздухе. Превосходство в воздухе касается не только самолетов с ракетами, это также противовоздушная оборона».

«Мы следим за применением украинской стороной средств ПВО. Также наша сторона в свете событий в Украине стала уделять больше внимания цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам», – добавил начальник штаба ВВС США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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