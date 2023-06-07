В ООН заявили, что помогут только жителям затопленных территорий, подконтрольных Киеву

Официальный представитель Всемирной организации по миграции (МОМ) ООН Хедон Оливия Мэри в среду, 7 июня, заявила, что Организация пока готова оказать помощь только населению правого берега Днепра, находящемуся под контролем вооруженных сил киевского режима, – сообщают СМИ.

Оливия Мэри, в частности, сказала: «МОМ напрямую не участвует в эвакуации из пострадавших районов. Тем не менее, мы начинаем реагировать на потребности пострадавших людей на правом берегу реки и в местах, куда их эвакуируют, поскольку именно там у нас в настоящее время есть доступ».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в бездействии по устранению последствий подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления территорий ниже по течению реки Днепр, – сообщает в среду, 7 июня,

В интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил: «Эти организации должны быть первыми, чтобы спасать жизнь, они именно для этого создавались. Они были быть первыми, кто прибудет на место катастрофы, а их здесь нет!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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