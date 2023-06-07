Российские и сирийские военные уничтожили 20 боевиков, их укрытия и схроны с оружием

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге, 7 июня, заявил, что вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ в рамках спецоперации по поиску и нейтрализации террористических групп на юге страны уничтожили 20 боевиков, схроны оружия и три десятка укрытий бандформирований, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами контр-адмирал Гуринов сказал: «В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни «Белая» в провинции Хомс. Уничтожено 20 боевиков, девять схронов с оружием и боеприпасами, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований».

Дамаск, Иван Бабурин

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