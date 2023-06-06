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Четверг, 8 июня 2023, 01:05 мск

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Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Скриншот видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздно вечером в среду, 7 июня, комментируя недовольство Зеленского реакцией ООН и Красного Креста на взрыв на Каховской ГЭС, назвала главу киевского режима «недовольной чупакаброй».

В своем Telegram-канале Захарова оставила такую запись: «Сми: «Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС».

«Чупакабра недовольна», – прокомментировала заявление Зеленского официальный представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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