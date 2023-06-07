Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 7 июня, комментируя недовольство Зеленского реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС назвала главу киевского режима «недовольной чупакаброй».

В своем Telegram-канале Захарова оставила такую запись: «Сми: «Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС».

«Чупакабра недовольна», – прокомментировала заявление Зеленского официальный представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»