Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 7 июня, заявил, что в американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС при попытке властей США обелить киевский режим, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении Антонова в Telegram-канале российского посольства говорится: «В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Американские власти выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта.Налицо очередная отчаянная попытка «обелить» киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию».

«Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало, и террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку. Действия американских властей являются образцом непродуманной, ущербной позиции, уже повлекшей серьезные потрясения в мире», – заявил также посол России в Вашингтоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

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