Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездку в войска ЗВО призвал представителей предприятий промышленности ускорить поставки всех видов военной техники в зону специальной военной операции (СВО) с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику.

В ходе общения с представителями предприятий промышленности Шойгу сказал: «Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь».

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что «министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. В ходе работы на одной из Баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска. Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить её для отправки в подразделения Вооруженных Сил РФ».

Кроме того, сообщили в минобороны, «Сергей Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции».

«Начальник Базы резерва доложил министру обороны о проведении личным составом мероприятий по сокращению сроков подготовки техники и отметил, что по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз. На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет глава российского военного ведомства проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов», – говорится в сообщении в министерстве обороны России.

Москва, Иван Бабурин

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