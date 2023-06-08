Совет Федерации обратился к парламентам мира с призывом дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима

Совет Федерации Федерального Собрания РФ в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции обратился к парламентам и народам мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма.

В обращении Совфеда, распространенном, в том числе, по каналам МИД России, говорится: «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации расценивает совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на Каховской ГЭС как грубое нарушение международного права и настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесённого жизни и здоровью граждан Российской Федерации, их имуществу, а также экологии региона. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предупреждение новых актов международного терроризма».

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада, тем самым являющиеся соучастниками всех противоправных действий полностью зависимых от них украинских властей», – говорится также в обращении российских сенаторов.

Москва, Иван Бабурин

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