Белорусским военным разрешат участие в боевых действиях за пределами страны

В Палату представителей Национального собрания Белоруссии внесены поправки в закон «О Вооруженных Силах Беларуси», из которого планируется исключить упоминание об участии армии в боевых действиях за рубежом, – сообщают СМИ.

В документе, размещенном на Национальном правовом портале Белоруссии ув четверг, 8 июня, говорится: «из названия и текста ст. 12 закона «О Вооруженных силах Республики Беларусь» исключается упоминание о возможности направления белорусских военнослужащих для участия «в боевых действиях» за пределами страны. При этом допускается в установленном порядке «направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Еще один законопроект предложенный на рассмотрение Палате представителей Национального собрания Белоруссии предусматривает «запрет на деятельность в ВС (вооруженных силах, – прим.ред.) политических партий».

Минск, Иван Бабурин

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