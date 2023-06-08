Путину доложили о результатах ночного боя на запорожском направлении

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг, 8 июня, заявил, что президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады по обстановке накануне наступления Киева и утром о результатах боя,– сообщают СМИ.

Генерал-полковник Романчук, в частности, сказал: «Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя».

«Первые потери ВСУ понесли на минных полях и от авиации, разведка вовремя вскрыла исходные позиции противника. Российская артиллерия уничтожила орудия противника, а средства РЭБ подавили связь и управление беспилотниками. Путин получал от Герасимова информацию о результатах ночного боя в Запорожской области. Три немецких танка Leopard остались уничтоженными на поле боя», – отметил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении.

Москва, Иван Бабурин

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