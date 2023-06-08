Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов в четверг, 8 июня, заявил, что минувшей ночью российские войска сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю в ходе наступления на запорожском направлении, – сообщают СМИ.

Генерал-майор Иван Попов о пресечении ночной атаки украинских неонацистов сообщил следующее: «Всё, в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск, сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя плановую задачу».

«Наиболее важную роль в отражении попытки украинского наступления сыграла, как всегда, пехота. Впереди нас ждет тяжелая работа. Все только начинается», – добавил Попов.

Москва, Иван Бабурин

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