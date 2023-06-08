Высокопоставленный американский генерал признал многополярный мир и назвал три сверхдержавы

Председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в четверг, 8 июня, заявил выпускникам Национального университета обороны, что в мире, который стал многополярным, сейчас существуют три сверхдержавы: США, Россия и Китай», – сообщают СМИ.

В несколько следующих десятилетий мир столкнется с очень серьезными вызовами и кризисами. Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы: США, Китай и Россия».

«Во время «холодной войны» противостояние было между двумя сверхдержавами – США и СССР, а после развала СССР США были единственной сверхдержавой некоторое время. Три – это намного сложнее, чем две», – отметил американский генерал и добавил, что «ситуация осложняется тем, что некоторые страны начинают играть более серьезную роль в своих регионах, и в будущем они также могут претендовать на статус сверхдержав».

Вашингтон, Иван Бабурин

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