Байден объяснил, почему продолжит поддерживать киевский режим в дальнейшем

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в четверг, 8 июня, заявил, что перестать поддерживать Украину нельзя, иначе Россия не остановится на Киеве, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в YouTube-канале Белого дома.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Поддержка Украины будет обеспечена, даже несмотря на то, что на Капитолийском холме слышны некоторые голоса, которые выражают сомнения относительно целесообразности продолжения этой поддержки. Я предложил представить, что произойдет, если мы не будем поддерживать Украину».

«Вы что думаете, что Россия остановится в Киеве? Вы думаете, на этом все остановится? Я думаю, что нет. Думаю, что большинство согласны со мной, что на этом все не остановится», – заявил президент США.

Отвечая на вопрос о продолжении военной помощи Украине на фоне начавшегося наступления, хозяин Белого дома сказал: «Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать. Мы настроены оптимистично».

Вашингтон, Иван Бабурин

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