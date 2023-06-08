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Четверг, 8 июня 2023, 23:13 мск

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Кириенко провел совещание на Запорожской АЭС

Сергей Кириенко, фото пресс-служба Кремля

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг, 8 июня, провел совещание со специалистами на Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЗАЭС, говорится: «Первый зам.руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Сергей Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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