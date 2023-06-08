В Запорожской области возобновились боевые действия

Лидер общественной организации «Мы вместе с Россией», член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов поздно вечером в четверг, 8 июня, сообщил, что в регионе возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Четвёртый вал? В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком. Нацисты идут на верную смерть – «экспрессы к Бандере», работают без остановки. Наши ребята удерживают позиции в активной обороне.

Со своей стороны военкор телеканала «Вести» ВГТРК Александр Сладков сообщает, что «на Запорожском участке фронта идут артиллерийские дуэли».

«Российские орудия работают непрерывно и продуктивно. Противник проводит задымление серой зоны с целью эвакуации множества своей подбитой техники. Наша артиллерия препятствует», – написал в своем Telegram-канале Сладков.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»