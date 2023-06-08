Боррель призвал Россию немедленно прекратить огонь в Херсонской области

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 8 июня, призвал Россию немедленно прекратить огонь в Херсонской области, чтобы не мешать эвакуации мирного населения пострадавшего от подрыва украинскими нацистами дамбы Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава евродипломатии написал: «Получаем сообщения об обстрелах, которые подрывают усилия по спасению невинных гражданских людей в Херсонской области после разрушения дамбы Херсонской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия».

Между тем, в экстренных службах Херсонской области сообщили, что над пунктом сбора во время эвакуации мирных жителей был сбит украинский ударный беспилотник.

Представитель служб сказал журналистам: «Подразделениями группировки войск «Днепр» в одном из пунктов сбора эвакуируемого из зоны затопления населения недалеко от населенного пункта Голая Пристань сбит ударный беспилотник ВСУ. Применялось стрелковое оружие и противодронные ружья».

Брюссель, Иван Бабурин

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