РПЦ передала Венгрии украинских пленных

Русская Православная церковь в четверг, 8 июня, сообщила, что передала Венгрии украинский военнопленных закарпатского происхождения.

В сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, опубликованном на сайте РПЦ, говорится: «8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения».

В РПЦ сообщили, что акция передачи пленных Венгрии была «обусловлена побуждениями христианского человеколюбия», при этом их количество не называется.



Москва, Иван Бабурин

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