Американские сенаторы подготовили закон, позволяющий передавать Киеву конфискованные Вашингтоном российские активы

Законопроект, позволяющий минюсту США передать Киеву ряд конфискованных российских активов, представили в четверг, 8 июня, сенаторы из обеих партий США, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы одного из авторов законопроекта, сенатора Джо Манчина, говорится: «Этот двухпартийный законопроект позволит минюсту расширить свои возможности конфискации российских активов и направить их непосредственно на Украину для обеспечения обороны и восстановительных работ. …В настоящее время минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные в результате нарушения связанных с Россией санкций».

«Новая законодательная инициатива позволит минюсту передавать Украине активы, конфискованные в результате нарушения более широкого спектра экономических ограничений, таких как экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в связи конфликтом на Украине», – сообщает пресс-служба сенатора.

В свою очередь, сам сенатор Манчин заявил следующее: «Я намерен довести этот законопроект до утверждения Сенатом, чтобы подтвердить нашу долгосрочную приверженность украинскому народу и нашу ведущую роль в борьбе за защиту демократии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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