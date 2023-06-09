Путин: Украинское наступление началось, но ни на одном участке ВСУ не достигли поставленных целей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи в пятницу, 9 июня, заявил, что украинское наступление началось, но пока все попытки ВСУ провалились, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава государства сказал: «Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Но, ни на одном из участков боевых действий противник успехов не имел, украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Что касается захлебнулось контрнаступление или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, благодаря мужеству наших солдат, правильной организации войск. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.Военное руководство реально оценивает ситуацию».

«В последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» – один к трем, показатель», – добавил Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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