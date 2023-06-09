Медведев рекомендовал маразматикам вроде Байдена заткнуть свои грязные рты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 9 июня, рекомендовал, «маразматикам вроде Байдена и прочим лицемерам», критикующим Россию за проведение СВО, «заткнуть свои грязные рты».

В своем микроблоге в соцсети Twitter Медведев написал: «Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». Результат – миллионы мертвых людей. Их кровь на руках ВСЕХ американских президентов, разных коррумпированных ублюдков и прочих сумасшедших стариков из администрации США и Конгресса. И все же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткните их!»

Зампред российского Совбеза также напомнил о некоторых крупных военных операциях США и НАТО после Второй мировой войны.

«Напыщенным, но недалеким критикам России и тем, кто каким-то образом ухитрился выбросить всю свою память на ветер: 1950 – США возглавляют интервенцию сил ООН во время Корейской войны. 1954 – США участвуют в военном перевороте в Гватемале и последующей интервенции. 1961 – США начинают операцию «Залив Свиней», чтобы свергнуть правительство Фиделя Кастро на Кубе. 1964 – США активно участвуют в войне во Вьетнаме. 1981 – США разжигают гражданскую войну в Никарагуа. 1989 – США вторгаются в Панаму. 1999 – война НАТО против Югославии. 2001 – США начинают войну в Афганистане. 2003 – США начинают войну в Ираке. 2011 г. – первая интервенция НАТО в Ливии. 2014 – США и их союзники вторгаются в Сирию. 2015 – вторая интервенция НАТО в Ливии. Список далеко не полный, но весьма показательный», – отметил Дмитрий Медведев.

Москва, Иван Бабурин

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