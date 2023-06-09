Американские конгрессмены потребовали от администрации США срочно передать Киеву дальнобойные ракетные комплексы

Конгрессмены США от обеих партий в пятницу, 9 июня, призвали администрацию Белого дома срочно передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS «для нанесения ударов по ключевым российским логистическим, командным пунктам и другим важным военным объектам», – сообщают СМИ.

В заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, распространенном его пресс-службой, говорится: «Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. …В Киеве ранее запрашивали у США ATACMS с дальностью действия примерно до 300 км для нанесения ударов по ключевым российским логистическим, командным пунктам и другим важным военным объектам. США и их союзники располагают тысячами комплексов ATACMS. Поэтому вызывает крайнее разочарование то, что администрация сидит на оставшихся миллиардах долларов на военную помощь. Этого хватило бы на немедленную передачу Украине ATACMS, что помогло бы ее вооруженным силам и серьезно изменило бы боевую обстановку».

«Считаем, что со стороны России не было значимой реакции на отправку Великобританией на Украину ракет Storm Shadow. Не предоставляя Украине вооружений, которые ей нужны для победы в войне, администрация увеличивает продолжительность конфликта», – отмечает в своем заявлении Майкл Маккол.

Вашингтон, Иван Бабурин

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