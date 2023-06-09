Американские конгрессмены рассмотят закон «О внесении России в список стран-спонсоров терроризма»

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Тед Лье в пятницу, 9 июня, заявил, что представители обеих партии внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте конгрессмена Лье, говорится: «Правительство России по указанию президента Владимира Путина по-прежнему способствует проведению актов международного терроризма в отношении своих политических оппонентов и государств. …Законопроект призван еще больше изолировать России и причинить ей дополнительный экономический ущерб за проводимую ею специальную военную операцию на Украине».

Следует отметить, что Конгресс США не имеет права определять, кто входит в «список государств – спонсоров террористов», такие полномочия принадлежат Госдепартаменту.

Вашингтон, Иван Бабурин

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