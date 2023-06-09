Швеция решила разместить у себя войска НАТО не вступая в альянс

Премьер-министр Швеции Ульфа Кристерссон и министр обороны страны Пол Йонсон заявили, что разрешат НАТО размещать войска на территории королевства до вступления в Североатлантический альянс, – сообщает в пятницу, 9 июня, шведская газета Dagens Nyheter.

Издание со ссылкой на совместное заявление Кристерссона и Йонсона пишет, что, по их мнению, размещение войск НАТО «будет способствовать укреплению обороноспособности, а также России будет отправлен «четкий сигнал».

«Сотрудничество со странами НАТО имеет центральное значение для укрепления обороны Швеции как до, так и после вступления в Североатлантический альянс. В настоящее время командование НАТО ведет разработку региональных планов, которые лягут в основу совместного оборонного планирования, частью которых станет Швеция после ее официального вступления в альянс», – говорится в совместном заявлении премьер-министра и министра обороны Швеции.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»