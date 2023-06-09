Украинские неонацисты в Запорожье снесли бюст маршала, освободившего этот город от немцев

Лидер общественной организации «Мы вместе с Россией», член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 9 июня, сообщил, что во временно оккупированном киевским режимом городе Запорожье, украинские неонацисты снесли бюст маршалу Василию Чуйкову, освободившего в 1943 году Запорожье от немецко-фашистских захватчиков.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Оккупанты убрали бюст легендарного маршала, освободившего Запорожье от нацистов. В городе Запорожье, временно подконтрольном режиму Зеленского, по приказу гауляйтеров был демонтирован бюст советскому маршалу Василию Чуйкову, находившемуся в одном из скверов Бородинского микрорайна. Современные нацисты в бессильной злобе мстят легендарному маршалу, блистательно проведшему в 1943 году Запорожскую освободительную операцию и изгнавшему немецких нацистов».

«Генерал-штурм» разбил немцев в Сталинграде, а затем гнал до самого Берлина. Теперь потомки немецких нацистов отправляют танки «Леопард» и массу другого оружия украинским нацистам. Но всех их ждет конец Бандеры и Гитлера», – подчеркнул главного совета ВГА Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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