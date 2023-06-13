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Вторник, 13 июня 2023, 11:57 мск

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США продлили санкции против властей Белоруссии

Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие санкционного режима в отношении властей Белорусии. Он заявил, что политика Минска несет угрозу национальной безопасности Штатов.

«Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, а также вредная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

США и ЕС признали недемократичными президентские выборы в Белоруссии 2006 года. Возглавлявший тогда Штаты Джордж Буш-младший 16 июня распорядился заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников. Санкционный режим также запретил американским гражданам совершать с указанными лицами какие-либо сделки.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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