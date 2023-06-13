Путин ответил на вопрос: «Почему Россия не отвечает симметрично на украинские теракты?»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле во вторник, 13 июня заявил, что наша страна не отвечает «симметрично» на украинские теракты, потому что «Россия – государство, а не режим, основанный на терроре», – сообщают телеканалы «Россия-24» и «Известия».

В прямом эфире, отвечая на вопрос военкора: «почему Россия не отвечает симметрично на украинские теракты на российской территории?», глава госудраства сказал: «Мы должны бороться с этим и мы боремся. Некоторые результаты этой работы становятся результатом гласности и общественность с ней знакома. Задержание агентов, сотрудников спецслужб, работа идет. Но мы в отличие от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна. А там – режим. И они действуют, как режим, основанный на терроре».

«У них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение. Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, что стоящие в этом плане задачи решаемы», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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