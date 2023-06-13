Кадыров заявил, что батальон «Запад-АХМАТ» займется защитой Белгородской области от вылазок украинских диверсантов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 13 июня, заявил, что бойцы батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России займется предотвращением диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «По моему поручению дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии. На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи». ⠀

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона «Запад-АХМАТ» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», – добавил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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