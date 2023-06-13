Путин: Необходимости в ведении военного положения и в новой мобилизации – нет

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле во вторник, 13 июня заявил, что сегодня необходимости в мобилизации нет, как нет никакого смысла введения военного положения, – сообщают телеканалы «Россия-24» и «Известия».

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканалов, Путин сказал: «В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня».

Также глава государства заявил, что «в целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам».

«Нужно улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб. В целом мне представляется, что стоящие в этом плане задачи, они тоже решаемы», – добавил российский президент на встрече с военкорами.

Москва, Иван Бабурин

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