Путин рассказал об ответе на пересечение Киевом «красных линий»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле во вторник, 13 июня заявил, что прекращение войны с помощью вооруженных сил, удары по энергосистеме Украины, уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве – это ответ на пересечение Украиной красных линий, – сообщают телеканалы «Россия-24» и «Известия».

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканалов, Путин сказал: «Они нам все время говорят: «Вот вы начали войну, Путин – агрессор». Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Но разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий? Не все, может быть, у нас проходит в средствах массовых информации, хотя стесняться здесь нечего. Удары по всей энергосистеме Украины – это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Украины в Киеве – разве это не ответ? Ответ!»

«Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем, как эти придурки, – лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать», – подчеркнул глава государства на встрече с военкорами в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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