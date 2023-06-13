Путин заявил о возможном выходе России из «зерновой сделки»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле во вторник, 13 июня заявил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, – сообщают телеканалы «Россия-24» и «Известия».

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканалов, глава государства сказал: «Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска морских беспилотников».

«В случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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