Санкции США толкают страны искать альтернативу доллару

Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления в финансовом комитете палаты представителей конгресса США, во вторник, 13 июня, заявила, что санкции, введенные Соединенными Штатами, мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Йеллен сказала: «Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов для расчетов, кроме доллара. При этом, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты..

Комментируя работу в отношении замороженных российских активов, министр сказала: «Мы работаем более тщательно для выяснения точного местонахождения этих замороженных российских активов, изучаем ряд опций, в том числе те, что могут быть использованы в рамках существующих полномочий. Большая часть суверенных активов России расположена за пределами США, поэтому критически важно, чтобы любые следующие шаги предпринимались при осторожной консультации с союзниками США».

«Мы договорились с G7, что эти активы останутся замороженными до завершения конфликта, в котором Россия заплатит за нанесенный урон. Мы работаем над данным вопросом с нашими союзниками и партнерами, а также в G7 по репозитарной рабочей группе», – добавила Джанет Йеллен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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