МИД РФ: Россия оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности себя и своих союзников

Официальный представитель МИД РФ во вторник, 13 июня, заявила, что Россия оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности себя и своих союзников в условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России «стратегическое поражение».

В заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты. Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников. Все действия России полностью вписываются в рамки международного права и ни в чем не противоречат международным обязательствам России».

Также, представитель российского МИДа заявила, что «не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»