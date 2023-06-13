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Вторник, 13 июня 2023, 21:19 мск

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МИД РФ: Россия оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности себя и своих союзников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Скриншот видео МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ во вторник, 13 июня, заявила, что Россия оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности себя и своих союзников в условиях заявленного США и НАТО намерения нанести России «стратегическое поражение».

В заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты. Мы оставляем за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников. Все действия России полностью вписываются в рамки международного права и ни в чем не противоречат международным обязательствам России».

Также, представитель российского МИДа заявила, что «не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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