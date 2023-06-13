СМИ: Нидерландские спецслужбы заведомо знали о намерениях Киева совершить теракт на «Северных потоках»

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) еще в июне 2022 года знала о планах Киева провести операцию по выводу из строя газопроводов «Северный поток 1 и 2», – передает нидерландская вещательная компания NOS.

NOS сообщает, что совместно с немецкими изданием Die Zeit и телеканалом ARD провели расследование, результаты которого говорит о том, что «MVID еще в июне 2022 года получила от своего источника на Украине сведения о том, что власти бывшей советской республики готовятся реализовать план по подрыву газопроводов».

«События в сентябре 2022 года развивались именно по тому сценарию, который стал известен нидерландской спецслужбе в июне», – отмечает нидерландская вещательная компания NOS.

В свою очередь, американское издание Politico пишет, что «подготовкой атаки на «Северные потоки» руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Это была операция с участием небольшой группы водолазов, которые передвигались на паруснике».

Амстердам, Иван Бабурин

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