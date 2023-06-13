В Госдуме готовят предложения о правовом статусе ЧВК

В Госдуме РФ готовят предложения об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в России, – сообщает во вторник, 13 июня, Интерфакс со ссылкой на председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.

В интервью агентству Картаполов, в частности, сказал: «Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано, но необходимо еще определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты».

«Речь не идет о легализации, речь идет о том, чтобы сформировать их правовой статус в соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул председатель комитета по обороне Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

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