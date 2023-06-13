Лукашенко о применении ядерного оружия: Пусть враги трепещут!

Президент Белоруссии Александр во вторник, 13 июня, заявил, что согласование с российским коллегой удара ядерным оружием, полученным от Москвы, не является проблемой, – сообщает телеканал Россия 1.

В интервью телеканалу Лукашенко, в частности, сказал: «В Хиросиме больше 80 тысяч человек мгновенно погибло, 250 тысяч от одного удара, а эта одна бомба в три раза мощнее. Это под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие».

«Часто слышу: «Это российское оружие, без Москвы он не применит». Если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Снял трубку – где бы он ни был, он снял. Он позвонил – я снял трубку. В любой момент, даже сейчас. Что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос! И тут спорить даже нечего. Мы уже договорились. Пусть враги трепещут!», – заявил белорусский лидер и добавил: «Тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по Белоруссии, оно не будет храниться в одном месте».

Москва, Иван Бабурин

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