Захарова – Столтенбергу: На демократические ценности напали, когда Вашингтон и Брюссель дважды поучаствовали в госпереворотах в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 13 июня, заявила, что нападением на демократические ценности стало не проведение специальной военной операции на Украине, а совершение государственных переворотов в Киеве на средства Вашингтона и Брюсселя.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Генсек НАТО заявил, что мир станет опаснее, если РФ победит на Украине. Йенс Столтенберг считает, что спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир».

Отметим, что ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Белый дом на аудиенцию к Джо Байдену в рамках подготовки к саммиту НАТО в литовской столице Вильнюсе заявил, что «если президент Путин победит... мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», – сообщали СМИ.

Благодаря США в лице Джо Байдена за очередной, сороковой, пакет военной помощи Украине генсек НАТО заявил: «Украинцы добиваются прогресса в ходе своей наступательной операции. Чем больше земли украинцы смогут освободить, тем сильнее будут их позиции за переговорным столом».

Москва, Иван Бабурин

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