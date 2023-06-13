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Среда, 14 июня 2023, 01:29 мск

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Захарова – Столтенбергу: На демократические ценности напали, когда Вашингтон и Брюссель дважды поучаствовали в госпереворотах в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 13 июня, заявила, что нападением на демократические ценности стало не проведение специальной военной операции на Украине, а совершение государственных переворотов в Киеве на средства Вашингтона и Брюсселя.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Генсек НАТО заявил, что мир станет опаснее, если РФ победит на Украине. Йенс Столтенберг считает, что спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир».

Отметим, что ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Белый дом на аудиенцию к Джо Байдену в рамках подготовки к саммиту НАТО в литовской столице Вильнюсе заявил, что «если президент Путин победит... мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», – сообщали СМИ.

Благодаря США в лице Джо Байдена за очередной, сороковой, пакет военной помощи Украине генсек НАТО заявил: «Украинцы добиваются прогресса в ходе своей наступательной операции. Чем больше земли украинцы смогут освободить, тем сильнее будут их позиции за переговорным столом».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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