Почти половина пожарных станций могут закрыться в Ирландии

Члены профсоюза, объединяющего представителей государственного и частного секторов Ирландии SIPTU, организовавшие «скоординированную забастовку» во вторник, 13 июня, ради привлечения внимания правительства к кадровому кризису, который угрожает Службе пожарной охраны, приняли решение закрыть до половины пожарных станций, – пишет The Journal.

Организатор общественного подразделения SIPTU Каран О'Лафлина в комментарии изданию заявил: «Пожарные сознают, что забастовка повлечет серьезные нарушения в работе службы, но у них не осталось другого выбора. На прошлой неделе огнеборцы провели предварительную забастовку, отказавшись принимать участие в учениях и проверках».

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил надежду, что стороны смогут найти решение проблемы, и заверил, что «правительство ценит работу пожарных и уже несколько месяцев работает над этим вопросом».

Дублин, Иван Бабурин

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