У ООН не хватает средств на продовольственную помощь Сирии

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН во вторник, 13 июня, сообщила, что почти на 50% снизит объемы помощи Сирии в связи с нехваткой средств, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении организации говорится: «Беспрецедентный кризис со средствами для Сирии вынуждает ВПП прекратить помощь двум с половиной из пяти с половиной миллионов нуждающимся в продовольствии в этой стране. Решение было принято в пользу трех миллионов сирийцев, которые без продовольственной помощи не способны выжить даже в течение недели. В случае продолжения оказания помощи в прежних объемах, то есть 5,5 млн. сирийцам, все ресурсы ВПП полностью бы закончились к октябрю текущего года».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»